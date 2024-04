Ziegenzuchtschulung in einem Green College der Welthungerhilfe

Da seine Familie seit jeher in der traditionellen Landwirtschaft tätig war und er deshalb wenig Erfahrung in der Ziegenzucht hat, meldete Deviram sich bei einer Ziegenzuchtschulung in einem "Green College" der Welthungerhilfe an. Das Ausbildungszentrum für nachhaltige Berufe gibt es nicht nur in Nepal, sondern auch Ländern wie Indien, Afghanistan, Kenia, Malawi und Uganda. In Nepal wird das Green College vom Welthungerhilfe-Ausbildungsprogramm “Skill Up!” unterstützt. Innerhalb der Schulung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Finanzinstituten zu treffen und über die Bestimmungen und Normen des Kreditsystems zu informieren. Deviram erhielt ein Darlehen von 10.000.000 Rupien (7.000 Euro) und konnte so direkt eine in der Schulung erlernte Maßnahme umsetzen.

"Ich wusste nicht, dass wir die Ziegen entsprechend ihrer Größe unterbringen müssen. Ich habe ich sie alle in einen Stall gepfercht. Aber jetzt habe ich mit Hilfe des Kredits separate, geräumige Ställe gebaut, in denen sich die Ziegen frei bewegen können", erzählt Deviram.