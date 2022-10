Die Menschen in Pakistan haben gelernt, mit extremen Wetterlagen umzugehen. Denn Hitzewellen, starker Regen und Dürren wechseln sich im Jahresverlauf regelmäßig ab. Doch die Regenmengen, die der Monsun dieses Jahr gebracht hat, sprengten jede Vorstellungskraft. Seit 50 Jahren hat es im August nicht so viel geregnet, in manchen Provinzen fiel sieben bis acht Mal so viel Regen wie sonst üblich – nun steht ein Drittel des Landes unter Wasser.

Wie praktisch jede*r Pakistani hatte auch ich Angst um Familie und Freunde. So war die Familie meines Schwagers in ihrem Haus eingeschlossen, ich konnte sie tagelang nicht erreichen und wusste nicht, ob sie noch lebten. Meine Erleichterung darüber, dass ihnen nichts Schlimmes passiert ist, wich schnell der Sorge, wie humanitäre Hilfe für die Millionen Flutopfer geleistet werden kann. Die Gedanken an das Ausmaß der Katastrophe lassen mich nachts wachliegen.