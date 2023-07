Tiefe Einschnitte in Entwicklungszusammenarbeit

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung muss laut dem am Mittwoch, den 5. Juli, veröffentlichten Kabinettsentwurf mit 600 Millionen Euro weniger als in 2023 auskommen. Die Kürzungen beim Auswärtigen Amt fallen noch schärfer aus – 1,3 Milliarden Euro weniger – und gehen fast komplett auf Kosten der Mittel für humanitäre Hilfe und Krisenprävention.

Das heißt: Die Mittel für humanitäre Hilfe werden gegenüber dem Vorjahr um knapp 40% reduziert. Diese tiefen Einschnitte in Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der akut von Hunger betroffenen Menschen zum vierten Jahr in Folge steigt.