NGOs fordern Handeln angesichts der israelischen Offensive auf Ost-Rafah

Berlin, 10. Mai 2024 – Angesichts der israelischen Offensive auf Ost-Rafah fordern sechs humanitäre Organisationen die Bundesregierung auf, alle zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die humanitäre Katastrophe in Gaza zu beenden. Bis zu 1,4 Millionen Zivilist*innen in Rafah sind in unmittelbarer Gefahr und haben keinen anderen Zufluchtsort. Kampfhandlungen in einem so dicht besiedelten Gebiet sowie die Unterbindung von humanitärer Hilfe sind unverzeihlich angesichts der völkerrechtlichen Verpflichtungen aller Parteien. Dutzende Zivilist*innen sind bei ersten Luftangriffen in Rafah bereits getötet worden.