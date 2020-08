Mit Comics gegen Corona

In der Region Mardin leben viele Menschen, die vor dem Krieg in Syrien geflüchtet sind. Hier verteilte die Welthungerhilfe die Comics zunächst zusammen mit Hygiene-Kits an gefährdete Flüchtlingshaushalte. „Unsere Kinder lesen die Comics und haben Spaß dabei. Sie haben uns erklärt was in den Comics gezeigt wird und imitieren dabei die Charaktere“ erzählt eine 34-Jährige Mutter. Aufgrund des positiven Feedbacks der Kinder und ihrer Eltern wurde beschlossen, die Comics auch in anderen Projektgebieten zu verteilen. Daher koordinierte die Welthungerhilfe ihre Arbeit mit einer lokalen Hilforganisation und verteilte die Comics in verschiedenen sozialen Dienstleistungszentren.