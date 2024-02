In Nordwestsyrien hingegen müssen noch immer die meisten Familien in zerstörten Häusern oder in Zelten leben. Kälte, Schmutz und das Gefühl, vergessen worden zu sein, bestimmen weiterhin ihre Lebenssituation.

„In Nordwestsyrien waren schon vor dem Beben aufgrund des jahrelangen Bürgerkriegs rund 80 Prozent der in der Region lebenden Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mit dem Erdbeben und der nachfolgenden Überschwemmung durch Starkregen erlebten sie eine Katastrophe in der Katastrophe“, sagt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. „Die Camp-Bewohner berichten, dass vor allem Jobs und Einkommensmöglichkeiten fehlen, ohne die kein Heizmaterial im Winter, kein Schulbesuch für die Kinder und keine ausreichenden Mahlzeiten finanziert werden können. Viele Familien leben aufgrund steigender Lebensmittelpreise von der Hand in den Mund und sind verzweifelt. Angesichts der Vielzahl an Krisen und Konflikten weltweit fühlen sich die Menschen im Nordwesten Syriens unsichtbar und auf sich allein gestellt. Nach fast 13 Jahren Krieg und Vertreibung sehnen sie sich nach einem Leben in Frieden und Sicherheit“, betont Mathias Mogge.