Syrien: 13 Jahre verheerender Krieg

„Es war schwer zu ertragen, wie die Menschen im Flüchtlingscamp Talha/Azaz in Nordwestsyrien leben müssen. Nach 13 Jahren Bürgerkrieg wird die Not der Familien immer größer und gleichzeitig werden die Mittel für die Unterstützung immer knapper.

Viele Geflüchtete haben mir berichtet, dass der Fokus der Aufmerksamkeit auf der Ukraine oder auf Gaza liegt und die Vertriebenen im Nordwesten Syriens das Gefühl haben, sozusagen im Windschatten dieser Kriege, vergessen zu werden. Gleichzeitig kommt es in dieser Region seit Anfang Oktober 2023 immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen bereits viele Menschen getötet und verletzt wurden.

Der Mangel an allem hat mich schockiert: der Mangel an verfügbaren Nahrungsmitteln durch massive Kürzung der Lebensmittelrationen, der Mangel an Infrastruktur, der fehlende Zugang zu Sanitäreinrichtungen, die für uns alle zu Hause ganz normal sind oder auch der Mangel an Schulen für die Kinder.