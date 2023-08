Wir haben uns sofort mit unseren lokalen Partnern und staatlichen Institutionen in Mardin und den Nachbarprovinzen in Verbindung gesetzt, um mit der Planung zu beginnen. Unser Hauptaugenmerk lag auf der Bereitstellung von warmen Mahlzeiten und der Deckung des dringenden Bedarfs an Kleidung und Unterkünften aufgrund der extremen Wetterbedingungen. Wir setzten alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen; wir schliefen in Autos, um in der Nähe der betroffenen Gebiete zu bleiben und die Menschen so gut wie möglich zu erreichen.

Leiterin des Welthungerhilfe-Büros in Mardin