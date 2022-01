In einigen Teilen der Welt ist der Klimawandel ein abstraktes Konzept, das man nur aus den Medien kennt. In weiten Teilen der afrikanischen Sahelzone zeigen sich die Auswirkungen jedoch anhand von Jahren und Jahreszeiten mit anormalen Niederschlägen. Gemeinsam mit dem Alliance2015-Partner People in Need (PIN) und mit finanzieller Unterstützung des tschechischen Außenministeriums arbeitet die Welthungerhilfe daran, die Überschwemmungen in der Region zu lindern und verheerende Dürren durch den Bau von Staudämmen zur Wasserrückhaltung abzumildern.