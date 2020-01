Neues Vorstandsmitglied bei der Welthungerhilfe

„Wir wissen, dass Kunden und Mitarbeiter es sehr schätzen, wenn sich ein Unternehmen sozial engagiert. Die Welthungerhilfe ist ein idealer Partner für eine Kooperation in diesem Bereich“, betont Susanne Fotiadis. Die gelernte Diplom-Kauffrau hat vor ihrem Wechsel in den NGO-Bereich in verschiedenen Führungspositionen im nationalen und internationalen Konsumgütermarketing gearbeitet, u.a. bei Gillette und BRITA.

Der Bereich Marketing und Kommunikation der Welthungerhilfe besteht aus 5 Fachgruppen mit insgesamt ca. 60 Mitarbeiter/-innen.