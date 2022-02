Die Alliance2015-Mitglieder People in Need (PIN) und ACTED reagieren seit 2014 auf den humanitären Bedarf in der Ukraine und planen nun, ihre Bemühungen zur Unterstützung der betroffenen Bevölkerung zu verstärken. Dies geschieht gemeinsam mit unseren lokalen zivilgesellschaftlichen Partnern in der Ukraine sowie in den Nachbarländern, wo voraussichtlich bis zu 5 Millionen Menschen Zuflucht suchen werden.

Die Aktivitäten von PIN und ACTED in der Ukraine wurden vorübergehend ausgesetzt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Partner vor Ort zu gewährleisten. Gemeinsam bewerten wir die sich rasch entwickelnde Situation, damit unsere Alliance2015-Teams vor Ort in der Lage sind, die humanitären Aktivitäten mit maximaler Kapazität wieder aufzunehmen, sobald dies möglich ist.