Bonn/Berlin, 05.10.2023. Kurz vor dem Welternährungstag stellt die Welthungerhilfe gemeinsam mit ihrem Partner Concern Worldwide den Welthunger-Index 2023 vor. Die Auswirkungen der verschiedenen Krisen verschärfen sich und führen dazu, dass immer mehr Menschen unter extremem Hunger leiden. Der Bericht beleuchtet die weltweite Lage und zeigt, wo es Fortschritte gab und wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Der Anteil junger Menschen an der Bevölkerung steigt in vielen Ländern des Südens weiter an. Doch sie erben Lebensgrundlagen, die weder gerecht noch nachhaltig sind. Welche Zukunftschancen haben Jugendliche zu Hause und was fordern die Jungen, um eine Perspektive in ihren Heimatländern zu haben?