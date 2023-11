Erdbeben in Nepal: Erste Hilfsgüter auf dem Weg

Bonn/Berlin, 5.11.2023. Nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten Nepals in der Nacht vom 3. November laufen die ersten Hilfsmaßnahmen an. Während die örtlichen Hilfskräfte noch immer nach Überlebenden in den Dörfern suchen, schickt die Welthungerhilfe gemeinsam mit ihren europäischen Partnern der Alliance2015 erste Hilfsgüter auf den Weg.

In dem vom Erdbeben besonders betroffenen Distrikt Jajarkot sollen Matratzen, Planen und Wasserfilter an die Menschen verteilt werden, die ihre Häuser verloren haben. Dafür werden Hilfsgüter genutzt, die bei einer lokalen Partnerorganisation für mögliche Katastrophen gelagert waren und jetzt schnell Überleben sichern können. Die größte Herausforderung ist im Moment der Zugang zu den betroffenen Gebieten, nachdem viele Straßen und Zugangswege zerstört worden sind.