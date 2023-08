Erster UNFSS Bilanzgipfel in Rom: Politischer Wille gefragt – jetzt erst recht!

1. Das Recht auf Nahrung zur Richtschnur machen und auf inklusive Governance setzen

Während im Vorfeld des Gipfels das Recht auf Nahrung keinen zentralen Platz auf der Agenda erhalten hatte, war es erfreulich, dass der Generalsekretär der VN, António Guterres, gleich zu Beginn seiner Eröffnungsrede dessen essentielle Bedeutung bei der Umgestaltung der Ernährungssysteme hervorhob: „This is a gathering about Food Systems, but it is essentially about people in it and the need to fulfill the most basic of human rights: The Right to Food.”

Außer Frage steht inzwischen auch, dass eine inklusive und partizipative Governance – also der Einbezug von Akteur*innen, die eine zentrale Rolle bei der Gestaltung unserer Ernährungssysteme spielen – für eine erfolgreiche Transformation entscheidend ist. Die angemessene Beteiligung verschiedener, gerade auch marginalisierter Akteursgruppen in der Governance der Transformation der Ernährungssysteme bleibt jedoch einer der wesentlichen Schwachpunkte der National Pathways, und auch der VN-Generalsekretär hat eingestanden, dass insbesondere der Einbezug „von Jugendlichen und indigenen Gruppen immer noch begrenzt ist".