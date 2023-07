UNFSS+2: Bilanz 2 Jahre nach UN Ernährungsgipfel

„Im September erreichen die Ziele für nachhaltige Entwicklung ihre Halbzeit. Leider sind wir weit davon entfernt, den weltweiten Hunger bis zum Jahre 2030 zu überwinden. Auf dem United Nations Food Systems Summit vor zwei Jahren hatten Staaten weltweit anerkannt, dass unsere Ernährungssysteme dringend umgestaltet werden müssen. Die Bedeutung des Getreideabkommens für die weltweite Ernährungslage zeigt, welche Schwächen das derzeitige System hat. Anhand der seit dem letzten Gipfel aufgestellten Aktionspläne wird nun in Rom Bilanz gezogen.

Bonn/Berlin, 21. Juli 2023. Vom 24.-26.7. findet in Rom der sogenannte „UN Food Systems Summit +2 Stocktaking Moment“ statt. Auf diesem Treffen soll eine Bilanz zwei Jahre nach dem UN-Food Systems Summit (Ernährungsgipfel) von 2021 gezogen werden. Dazu sagt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe:

Die internationale Gemeinschaft wird daran gemessen werden, ob sie die Situation der am stärksten von Unterernährung betroffenen Menschen verbessert. Weltweit hungern 735 Millionen Menschen. Marginalisierte Gruppen wie indigene Völker, Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, Frauen und Jugendliche sind noch immer nicht ausreichend als zentrale Akteure an der Gestaltung dieses Wandels beteiligt. Der Gipfel nächste Woche muss hier dringend neue Impulse schaffen und Vereinbarungen bieten. Das Recht auf Nahrung muss im Zentrum der Debatte stehen. Gerade die Millionen von hungernden Menschen weltweit haben ein Recht auf eine ausreichende und gesunde Ernährung. Mit genügend politischem Willen, einer starken internationalen Zusammenarbeit und den notwendigen finanziellen Ressourcen können wir es schaffen, den weltweiten Hunger zu überwinden.“

Für eine virtuelle Teilnahme an der Veranstaltung registrieren Sie sich bitte hier . Das ausführliche Programm finden Sie hier .

