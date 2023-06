Wie ist die aktuelle Lage fast zwei Monate nach Beginn des Konflikts und angesichts des jüngsten Waffenstillstands? Wie geht es den Menschen?

Die Lage im Sudan ist nach wie vor äußerst instabil. Die Kämpfe in Khartum und in der Region Darfur dauern an. Erst vor kurzem hat die Gewalt eine neue Ebene erreicht, als der Gouverneur des Bundesstaates West-Darfur öffentlich hingerichtet wurde als er eine Rede hielt, in der er Gewalt und Völkermord anprangerte.