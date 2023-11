Bürgerkrieg im Sudan: Brutalität spitzt sich zu

„Unsere sudanesischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihre Familien mussten in den letzten Tagen die Provinzhauptstadt El Fasher in Nord-Darfur verlassen, nachdem wir Anfang November noch Hilfsgüter wie Planen, Wasserkanister und Hygieneartikel verteilen konnten. Wir ringen täglich mit der Frage, wie wir die Menschen in Not und insbesondere Frauen und Kinder erreichen können, ohne das Leben unserer Kollegen und Kolleginnen zu gefährden.

Die Lage der Bevölkerung im Sudan wird immer dramatischer: Die Banken geben nur noch geringe Geldmengen pro Person aus, gleichzeitig haben sich die Benzinpreise weiter erhöht, nachdem Ölanlagen beschossen worden sind. All dies hat dazu geführt, dass die Preise für Nahrungsmittel weiter steigen und die humanitäre Krise sich weiter zuspitzt. Gleichzeitig nehmen die Cholerafälle und Ausbrüche von Denguefieber in den Gebieten zu, in denen die Menschen vor den Kämpfen Zuflucht suchen. Dort gibt es zu wenig sauberes Wasser und zu wenige Krankenhäuser und Medikamente.