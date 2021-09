Lisa Maria Klaus Policy and External Relations

Hunderte Akteure haben sich in den letzten 18 Monaten in unzähligen Online-Treffen beraten, Arbeitsgruppen gegründet und Vorschläge zu Papier gebracht. Nahezu Tausend Dialogveranstaltungen wurden abgehalten und einen dreitägigen Vorgipfel in Rom Ende Juli verfolgten fast 22.000 Interessierte. Vergangenen Donnerstag trafen sich die 157 Delegierten der UN Mitgliedsstaaten virtuell zum ersten UN Gipfel zu Ernährungssystemen.

Der Zeitpunkt des Gipfels hätte nicht besser gewählt sein können: Der Klimawandel und bewaffnete Konflikte machen die Erfolge in der Hungerbekämpfung zunichte, die Corona-Pandemie wirkt zusätzlich als Brandbeschleuniger. Während bis zu 811 Millionen Menschen hungern, ist jeder dritte Mensch mittlerweile übergewichtig oder fettleibig. Es ist also höchste Zeit, unser Ernährungssystem – die Art wie wir Nahrungsmittel produzieren, verarbeiten, handeln und konsumieren – grundlegend zu transformieren.