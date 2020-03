Von dem positiven Auswirkungen auf den Alltag der Frauen in Karamoja hat sich Gesine Cukrowski bei ihrer erneuten Reise nun in vielen Gesprächen überzeugen können. Die Verbesserungen sind überwältigend und so rief sie das Projekt „Eva“ ins Leben. Möglichst flächendeckend sollen die Mädchen und Frauen zukünftig mit Menstruationstassen und der damit einhergehenden Aufklärung über Hygiene und Sexualität versorgt werden.

Für die Mädchen in der Schule war die Menstruation zuvor ein noch größeres subjektives Problem als der Hunger. Jetzt fühlen sie sich sicher und frei und können sich genauso wie die Jungs auf den Unterricht konzentrieren. Die Welthungerhilfe verteilt Menstruationstassen kostenlos an die Schulmädchen. Sozialarbeiterinnen besuchen Dörfer und Schulen und schulen im korrekten Umgang mit der Menstruationstasse sowie hygienische Grundlagen und Sexualerziehung.

Gesine Cukrowski engagiert sich seit Jahren für Uganda

Für Gesine Cukrowski war es, wie erwähnt, nicht der erste Besuch in Uganda. Die Schauspielerin engagiert sich seit einigen Jahren für die Welthungerhilfe und setzt sich insbesondere für die Menschen in der Region Karamoja im Nordosten Ugandas ein.