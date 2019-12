Haiti wackelt noch immer

Am 12. Januar 2010 erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 7 den ohnehin schon bitterarmen Inselstaat Haiti. "Als die Erde anfing zu beben, bin ich aus dem Haus gerannt, weil alles einstürzte," erinnert sich Roselin Desroiser, "Danach haben wir in Zelten gelebt. Zu dieser Zeit war ich schwanger". Über 300.000 Menschen starben, ebensoviele wurden verletzt, fast zwei Millionen Menschen waren danach obdachlos. Die junge Mutter lebt heute mit ihren Kindern in einem erdbebensicheren Haus der Welthungerhilfe. Ihr Ehemann arbeitet in der Hauptstatd Port au Prince und kommt nur einmal im Monat nach Hause, sie kümmert sich um den Garten und baut Auberginen und Getreide an. Fast zehn Jahre später sind die Schäden des Erdbebens notdürftig beseitigt – doch politisch und wirtschaftlich liegt Haiti in Trümmern. In der Hauptstadt Port-Au-Prince wachsen die Elendsviertel, Obdachlose suchen in der Kathedrale Schutz.