Mardin ist eigentlich ein beliebtes Tourist*innenstädtchen. Die Stadt gilt als bekanntes Kulturerbe in der Türkei – und seit dem verheerenden Erdbeben auch als ein Aufnahmeort für tausende von Menschen, die durch die schlimme Katastrophe heimatlos geworden sind.

Mehr als 70 Familien trafen in den letzten Tagen in Mardin ein – ein Großteil von ihnen stammen ursprünglich aus Syrien und leben seit Jahren in der Türkei als Geflüchtete. Sie haben in den uralten Steinhäusern eine Bleibe gefunden und werden seitdem auch von der Welthungerhilfe mit Lebensmitteln unterstützt.

Viele geflüchtete Menschen aus Syrien haben durch das Erdbeben erneut ihr Zuhause verloren

Ali AlHassan ist einer von ihnen. Ursprünglich kommt er aus Raqqa; vor 11 Jahren floh er in die Türkei. Der 28-jährige Familienvater lebt nun mit seiner Frau und vier Kindern in einem alten, jedoch standhaften Haus mit gewölbter Decke. Sie fühlen sich sicher: Die Stadt Mardin ist mehr als als 2.000 Jahre alt und steht auf festem Felsengrund; auch bei den Erdbeben am 6. Februar hat sie keinen Schaden davongetragen.