„Afghanistan befindet sich im freien Fall: Aufgrund der Sanktionen liegt die Wirtschaft am Boden und es kommt kein Geld ins Land. Die landwirtschaftliche Produktion wird noch weiter zurückgehen, weil die Bauern in Folge der enormen Preissteigerungen kein neues Saatgut und keinen Dünger kaufen können. Viele gut ausgebildete, junge Menschen verlassen das Land, wenn sie können. Wir stecken in einem schrecklichen Dilemma: Die erneute Schließung der weiterbildenden Mädchenschulen hat gezeigt, dass die neue Regierung die Rechte von Frauen nicht respektiert. Das dürfen wir nicht akzeptieren und müssen die Teilhabe von Frauen zur Grundbedingung der Zusammenarbeit machen. Gleichzeitig leidet die Bevölkerung unter Hunger und Armut und wir riskieren die Zukunft einer ganzen Generation, die jetzt nicht ausreichend ernährt ist und keine richtige Schulbildung bekommt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschen in Afghanistan von ihrer Regierung in Geiselhaft genommen werden und dürfen eine ganze Generation nicht dem Hunger überlassen“, fordert Thomas ten Boer, Landesdirektor der Welthungerhilfe in Kabul.