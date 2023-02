„Diese Regionen sind durch den 12-jährigen Bürgerkrieg stark betroffen. Die gesamte Infrastruktur wie Kliniken, Häuser und Straßen waren schon vor dem Beben in desolatem Zustand. Die Gebiete waren jahrelang fast von der Außenwelt abgeschlossen. Der Zugang ist sehr schwierig, denn es gibt im Moment offiziell nur einen Grenzübergang von türkischer Seite, über den humanitäre Hilfe in die Gebiete gelangen kann. In Nordwestsyrien sind ohnehin mehr als vier Millionen Menschen zum Überleben auf humanitäre Hilfe angewiesen und viele von ihnen haben nun auch ihre Behelfsunterkünfte durch die starken Beben verloren. Für die ersten Nothilfemaßnahmen werden wir unsere Mittel auf eine Million Euro erhöhen, um den betroffenen Menschen in Syrien und der Türkei zu helfen“, betont Renate Becker, die die humanitären Hilfsmaßnahmen für die Welthungerhilfe in Syrien und der Türkei koordiniert.