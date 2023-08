Die Welthungerhilfe ist seit 2012 im Niger tätig und unterstützt in der Region Diffa im Südosten Flüchtlinge aus Nigeria und in der Region Tillabéry und Tahoua im Südwesten vor allem Binnenflüchtlinge. Gleichzeitig erhalten Gastfamilien Unterstützung, deren Ressourcen ebenfalls knapp werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen.

Unser Programmleiter Jameson Gadzirai steht für Interviews in der Hauptstadt Niamey zur Verfügung (Englisch).