Es begann 2011 mit Demonstrationen gegen die Regierung und endete in einem Bürgerkrieg, der bis heute anhält. Zehn Jahre später hat der Krieg in Syrien weit über 400.000 Todesopfer gefordert, die Hälfte der Syrer*innen ist auf der Flucht. Die Mehrzahl der Geflüchteten, rund 6,7 Millionen, ist innerhalb Syriens in andere Regionen geflohen. Jedoch ist kein Zufluchtsort im Land dauerhaft vor gewaltsamen Konflikten sicher, viele sind daher bereits mehrmals geflohen. Mehr als 12 Millionen Menschen wissen nicht, wie sie sich ernähren sollen – das entspricht rund 60 Prozent der syrischen Bevölkerung. Und ein Ende der Konflikte in Syrien ist auch nach zehn Jahren nicht in Sicht.

