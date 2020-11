Überschwemmungen in Äthiopien

Wir besuchten mehrere der provisorischen Camps, in denen die von den Überschwemmungen geflohenen Menschen untergekommen sind. Die auf Schulgeländen errichteten und überfüllten Camps beherbergen je zwischen 160 und 250 Haushalte (ca. 900 – 1500 Menschen pro Camp) – viele von ihnen wurden nachts von der Flut überrascht und mussten mit nichts mehr als den Kleidern, die sie am Körper trugen, flüchten. Die Zustände in den Camps, in denen die Welthungerhilfe die Menschen unterstützt, spotten jeder Beschreibung. Die Menschen sind beengt in sehr einfachen Behausungen untergebracht, die wenig Schutz vor der brütenden Hitze bieten. Die Lage ist dramatisch und sie wird wahrscheinlich die nächsten Monate anhalten.