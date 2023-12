Global Refugee Forum: Mehr Aufmerksamkeit für Flüchtlinge

Das Global Refugee Forum (GRF) wird von 13. bis 15. Dezember 2023 nach 2019 zum zweiten Mal die Frage diskutieren, welche Strategien in der Praxis Erfolg versprechen, um den Global Compact on Refugees in die Tat umzusetzen.