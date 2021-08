Explosion in Beirut: "Niemand wurde zur Verantwortung gezogen."

Welche Hilfe leistet die Welthungerhilfe noch in Bezug auf die Explosion?

Lennart Lehmann: Die Welthungerhilfe hat unmittelbar nach der Explosion über ihre Partnerorganisationen und mit Hilfe privater Spenden 108 kleine und mittlere Betriebe und Geschäfte, die für die unmittelbare Versorgung der Bevölkerung in den am schwersten von der Explosion betroffenen Stadteilen wichtig sind, wiederhergestellt. Mitglieder aus 66 vulnerablen Familien wurden in Arbeitsmaßnahmen im Rahmen der Reparaturarbeiten involviert und erhielten dadurch ein temporäres Einkommen.

Mittlerweile unterstützt die Welthungerhilfe im Großraum Beirut Arbeitsmaßnahmen für über Tausend vulnerable Menschen, die ein temporäres Einkommen garantieren, etwa durch Müllbeseitigung in Stadteilen, wo es keine staatlich organisierte Müllabfuhr gibt, oder in der Nahrungsmittelweiterverarbeitung. Die dadurch produzierten Nahrungsmittel werden an 3.600 vulnerable Familien in Flüchtlingscamps verteilt. 280 junge Leute erhalten berufliche Fortbildungen. 70 Betriebe erhalten Unterstützung über Material und Know-how, um die derzeitigen Herausforderungen besser zu bewältigen. In besonders vulnerablen Stadtteilen, in denen viele Flüchtlinge leben, fördert die Welthungerhilfe die Einrichtung von 20 Dachgärten zur eigenen Gemüseproduktion. Diese sind nicht nur ein Beitrag zum Haushaltseinkommen, sondern werten auch die teilweise depressive Stadtteilatmosphäre auf.