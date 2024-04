„Menschen sterben an Hunger, weil zu wenig Hilfsgüter die Notleidenden erreichen. Der politische Druck auf alle Parteien muss erhöht werden, um endlich einen besseren und sichereren Zugang zu erhalten. Insbesondere Kinder und Frauen leiden am stärksten in der jetzigen Situation. Bei unserer Unterstützung halten wir uns strikt an die humanitären Prinzipien wie Neutralität, Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit“, erklärt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Alle Hilfsgüter werden in Ägypten oder Jordanien gekauft und dann über die Grenzübergänge Rafah oder Kerem al Shalom mit Unterstützung des Ägyptischen Roten Kreuzes in den Gazastreifen transportiert. Aufgrund der schwierigen Sicherheitslage werden weder LKW noch Hilfsgüter gekennzeichnet und umgehend an die bedürftigen Familien verteilt. So werden mögliche Plünderungen verhindert. Gleichzeitig werden die Hilfsmaßnahmen mit allen zuständigen israelischen Behörden vor Ort abgestimmt, um einen Beschuss so weit wie möglich auszuschließen.