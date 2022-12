2. Der erste #ZeroHungerRun seit 2019

Endlich wieder gemeinsam laufen! Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie fand am 25. September wieder ein #ZeroHungerRun statt. Zu Gast in der Bonner Rheinaue waren 1.799 Läufer*innen, die bei bestem Wetter und sonniger Stimmung an den Start gingen. Und die Comeback-Veranstaltung war ein voller Erfolg!

Insgesamt wurden rund 33.000 Euro im Rahmen des Laufes für unsere Projektarbeit in Ostafrika gespendet. Unsere Teams in Somaliland, Somalia, Kenia und Äthiopien haben sich besonders gefreut. In den von starker Dürre betroffenen Ländern verteilen sie Nahrungsmittel, Trinkwasser sowie Tierfutter und Bargeld an bedürftige Familien. Je nach Bedarf werden weitere Hilfsgüter und Hygieneartikel ausgegeben, Wasserstellen und Wasserauffangsysteme wieder instandgesetzt, um Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Zusätzlich stellen wir in mobilen Kliniken Zusatznahrung für schwangere und stillende Frauen, Babys und unterernährte Kinder bereit.

Ein toller Einsatz aller Teilnehmer*innen und ein großartiges Zeichen der Solidarität!