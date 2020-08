Gefahren und Verbreitung

Ihre Unauffälligkeit macht Tsunamis zur fatalsten Naturkatastrophe überhaupt. Dabei sind sie bisher sehr selten: Nur ein Prozent der Meeresbeben lösen überhaupt messbare Tsunamis aus.

Die meisten Tsunamis ereignen sich an tektonische Plattengrenzen wie dem Pazifischen Feuerring. Hin und wieder entstehen sie jedoch an europäischen Küsten – etwa 1908 vor Italien im Mittelmeer, wo in Messina fast 100.000 Menschen getötet wurden. Der Tsunami vor Japan am 11. März 2011 forderte unmittelbar zwar längst nicht so viele Tote, doch er löste die nukleare Katastrophe von Fukushima aus.

Warnsysteme: Hightech und uraltes Wissen

Doch ein Tsunami muss nicht zwangsläufig eine Katastrophe wie 2004 in Südasien anrichten, als er die Menschen völlig unterwartet und ohne Vorwarnung überfiel. Vor Tsunamis lässt sich warnen, da man die Wellen schon auf dem Meer orten kann.

Im Pazifik existiert seit 1968 ein Tsunami-Frühwarnsystem. Als Reaktion auf die Katastrophe wurde auch 2008 im Indischen Ozean ein vom Geoforschungszentrum Potsdam entwickeltes Frühwarnsystem in Betrieb genommen. Und so funktioniert es: Sensoren, die auf dem Meeresboden verankert sind, registrieren jeden Erdstoß. Die gemessenen Daten werden an GPS-Bojen gesendet und dann an Satelliten weitergeleitet. Bojen und Satelliten liefern zusätzlich Daten über Meeresbewegungen in wissenschaftliche Überwachungszentren. Von dort aus wird bei Tsunami-Gefahr der Alarm gestartet und in den Ländern via Medien, aber auch über SMS und mobile Apps verbreitet.

Doch auch tradiertes Wissen, das über Generationen weiter gegeben wird, spielt eine wichtige Rolle. Nur wenige Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt, überlebten fast alle Bewohner einer Insel: Simeuluë in Indonesien. 1907 hatte ein Tsunami dort viele Menschen in den Tod gerissen. Weil die Überlebenden die Erinnerung mündlich überliefert hatten, blieb ihren Ururenkeln dasselbe Schicksal erspart. Mit einem Projekt der Welthungerhilfe haben die Bewohner von Simeuluë ihre Insel mittlerweile