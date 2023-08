Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Agri-PV-Anlagen noch in keinem der beiden Länder installiert. Ursprünglich sollten bis Ende 2022 eine Anlage mit einer Spitzenleistung von 200 Kilowatt (kWp) in Mali und vier kleinere Anlagen mit einer Leistung von bis zu 62,5 kWp in Gambia installiert werden. Die Frist wurde nun auf Ende 2023 bzw. das erste Quartal 2024 verschoben. Standort in Mali wird das Rural Polytechnic Institute of Training and Applied Research in Katibougou, in Gambia wurden die Universität von Gambia, eine kleine private Farm und zwei kommunale Farmbetriebe ausgewählt. Derartige Terminverschiebungen werden als eine der Herausforderungen bei der Errichtung solcher Anlagen in Mali und Gambia genannt.

Welche Nutzpflanzen im Rahmen der Agri-PV-Systeme angebaut werden sollen, wurde einerseits nach früheren Forschungsresultaten entschieden, wie die Pflanzen auf die Verschattung durch Solarpaneele reagierten. Andererseits ging es darum, ob es Nutzpflanzen mit hohem wirtschaftlichen Ertrag gibt, die zuvor dort nicht in größerem Umfang angebaut wurden – wie etwa Erdbeeren oder Brokkoli. Drittens wollte man aber an den Pflanzen festhalten, die an den Universitäten und in den Gemeinden bereits breit genutzt wurden, darunter Zwiebeln, Tomaten, Kartoffeln, Okra und Gartenbohnen. Man wollte in die eingeführten agrikulturellen Praktiken nicht eingreifen und somit auch besser einschätzen können, ob und wie diese durch die Einführung von Agri-PV verändert werden.