Gleichzeitig schlägt UN-Generalsekretär Antonio Guterres Alarm, dass "die Ära der globalen Erwärmung vorbei ist und die Ära des globalen Überhitzens begonnen hat". Warnend ergänzt der ehemalige Minister für Wasser und Wälder der Côte d'Ivoire und Präsident der Vertragsstaatenkonferenz COP15 des UN-Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung, Alain-Richard Donwahi: "Die Welt wird wahrscheinlich mit großen Störungen bei der Nahrungsmittelversorgung konfrontiert sein, lange bevor die Temperaturen die Schwelle von 1,5°C erreichen. Wir befinden uns vermutlich an einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, an einem Kipppunkt in den sozio-ökologischen Verhältnissen auf unserem Planeten".

Hier kommt der Wirtschaftswissenschaftler Raj Patel ins Spiel, der feststellt: "Das Ernährungssystem muss über die Lieferketten hinaus verstanden werden, denn es ist in Wirklichkeit die Gesamtheit aller miteinander verknüpften Elemente, die es überhaupt erst ermöglichen (Patel, 2020). Nach Patel ist es wichtig zu verstehen, dass "Hunger nicht durch Nahrung beseitigt wird, denn Hunger ist immer ein Resultat einer langen Geschichte von Ausbeutung und Verelendung". Daher könne man Armut nicht dadurch lösen, dass man "Brosamen vom Tisch gibt". Es gehe folglich "um das Gesamtpaket, und nicht nur Überlebensprogramme, sondern um das Überleben bis zur Revolution" (Patel, 2020).

Ernährungssouveränität fördern

NRO sollten daher, wenn sie auf eine Dekolonisierung hinarbeiten wollen, die Notwendigkeit der zunehmenden Ernährungssouveränität hochhalten und verfolgen. Das heißt, den Zugang zu Nahrungsmitteln durch lokale Produktion zu gewährleisten und nicht durch den Erwerb von Nahrungsmitteln in kommerziellen Handelsketten, wo sie eine Ware sind.

Dafür sind NRO aber meist nicht gut aufgestellt. So hat das Center for Global Development festgestellt, dass betroffene Bevölkerungsgruppen in NRO nur unzureichend vertreten sind, weil deren Vorstände dem administrativen Management und der Einwerbung von Spenden mehr Bedeutung beimessen als dem Sachverstand im Feld (Rosa und Sáez, 2021). Dies schränkt die Organisationen nicht nur in ihrer Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung in Krisen ein, sondern unterbindet auch die Nähe zu den betroffenen Gemeinschaften. Dadurch entfällt auch die Grundlage für eine wirksame Evaluierung der Arbeit, da den Organisationen die Perspektive für eine kritische Auseinandersetzung mit rassistischen, patriarchalischen oder kolonialen Handlungsweisen abgeht.