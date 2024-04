Berichtspflichten aus der CSR-Richtlinie

Die CSRD ist bereits länger in Kraft und muss von Deutschland bis Juli 2024 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie gibt Unternehmen auf, über Nachhaltigkeitsbelange in ihren Geschäftsberichten Auskunft zu erteilen. Die Berichte müssen – in Parallelität zur finanziellen Berichterstattung – durch Wirtschaftsprüfer testiert werden. Zwar enthält die CSRD keinen Katalog an Sorgfaltspflichten, die in Bezug auf Zulieferer zu erfüllen wären. Da aber über die generelle Menschenrechtslage in der Lieferkette Bericht erstattet werden muss, werden auch hier Standards und Zertifikate an Bedeutung gewinnen. Denn ein erteiltes Zertifikat mit Menschenrechtsbezug kann darüber Auskunft geben, ob und inwiefern die Lieferkette von (potentiellen) Verstößen betroffen ist.

Importverbote auf Grundlage der Zwangsarbeits-Verordnung FLR

Im März 2024 hat das EU Parlament bekanntgegeben, dass sich Kommission, Rat und Parlament politisch auf einen Verordnungsentwurf zum Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten geeinigt haben. Die FLR soll noch im Laufe des Jahres 2024 verabschiedet werden und wird voraussichtlich 2027 in Kraft treten.

Die FLR enthält keine neuen lieferkettenbezogenen Sorgfaltspflichten. Sie verbietet aber das Inverkehrbringen in die EU, das Bereitstellung auf dem Unionsmarkt und die Ausfuhr von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten. Die FLR setzt dadurch eine neue Rechtsfolge für den Fall, dass sich Risikoanalyse oder Abhilfemaßnahmen als unzureichend erweisen: Führen die bestehenden Sorgfaltspflichten (beispielsweise aus der CSDDD oder dem LkSG) nicht zu einer Beendigung von Zwangsarbeit in der Lieferkette, kann beispielsweise die Einfuhr bzw. das Bereitstellen von Produkten auf dem Unionsmarkt verboten werden. Hinsichtlich der Verhinderung von Zwangsarbeit führt die FLR also de facto eine Erfolgspflicht ein – Zwangsarbeit muss in der Lieferkette ausgeschlossen werden.