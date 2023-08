Der Energieverbrauch für die Produktion, den Vertrieb und den Verbrauch von Lebensmitteln ist zwischen 2000 und 2018 um mehr als 20 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg wurde vor allem durch die Mechanisierung in Asien in Form von Bewässerungspumpen, landwirtschaftlichen Maschinen, Verarbeitungsanlagen und Betriebsmitteln wie Düngemitteln verursacht. Der Energieverbrauch in Afrika, wo etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung leben und wo der Nahrungsmittelbedarf wächst, ist weitgehend konstant geblieben und macht nur etwa vier Prozent des weltweiten Energieverbrauchs in Agrar- und Ernährungssystemen aus.