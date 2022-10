In einem Brief an die G7-Finanzminister unter der deutschen Präsidentschaft schrieben die zivilgesellschaftlichen Organisationen von Global Debt, dass "eine der Prioritäten des G7-Finanzstrangs unter der deutschen Präsidentschaft zwar darin besteht, nachhaltige Schuldenbehandlungen für schuldengefährdete Länder zu erreichen und die Umsetzung des Gemeinsamen Rahmens der G20 zu verbessern. Wir bedauern aber zutiefst, dass das Treffen der G7-Finanzminister im Mai 2022 und der G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juni 2022 nicht für ernsthafte und umfassende Diskussionen darüber genutzt wurden, wie die Umschuldungsprozesse einschließlich des Gemeinsamen Rahmens verbessert werden können. Während das Kommuniqué der G7-Finanzminister vom 19. Mai 2022 die Dringlichkeit anerkennt, den multilateralen Rahmen für die Umschuldung zu verbessern, sehen wir mit Besorgnis, dass keine konkreten Maßnahmen im Rahmen der G7-Möglichkeiten ergriffen wurden, während Appelle an die Beteiligung des Privatsektors an Umschuldungen nur wiederholt wurden, ohne dass eine Reforminitiative ergriffen wurde".

Inzwischen reiht Sambia sich in eine wachsende Liste afrikanischer Länder ein, die formell IWF-Programme beantragt haben. Unter den drei afrikanischen Ländern (Sambia, Äthiopien, Tschad), die den gemeinsamen Rahmen beantragt haben, ist Sambia das erste Land, das einen Schuldenerlass erhält. Die Bewilligung einer erweiterten Kreditfazilität in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar durch den IWF für Sambia stieß auf gemischte Reaktionen seitens verschiedener Interessengruppen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene. Die politischen Entscheidungsträger Sambias sind der Ansicht, dass mit Hilfe dieses Kredits bedeutende Erfolge zu erwarten sind. Nach ihrer Ansicht wird Sambia in der Lage sein, seine nicht mehr tragbaren Schulden umzustrukturieren, die gesamtwirtschaftliche Stabilität wieder herzustellen und die Tragfähigkeit der Schulden zu gewährleisten.