Schon sehr früh in meinem Berufsleben wurde ich zu einem hochrangigen Treffen von Vertretern der Kaffeeindustrie eingeladen. Meine Aufgabe war es, die Ergebnisse einer unserer ersten Klimafolgenstudien für Kaffee zu präsentieren. Sie zeigten eindeutig einen Verlust an verfügbarer Fläche und hohe Risiken für alle Kaffeezonen in Guatemala. Ich erinnere mich noch gut daran, wie einer der ranghöchsten Vertreter im Saal antwortete: "Es wird immer jemanden geben, der Kaffee produziert. Der Klimawandel ist ein Problem für die Kleinbauern, aber nicht für die Industrie."

Das ist jetzt nicht mehr so. Die neue EU-Verordnung über entwaldungsfreie Wertschöpfungsketten (EUDR) kann die Anpassung an den Klimawandel zu einer Pflichtaufgabe auch für Kaffeeunternehmen machen. Der Titel der Verordnung macht deutlich, was sie bezweckt: zu verhindern, dass Kaffee aus abgeholzten Anbauflächen auf den europäischen Markt gelangt. Man kann jedoch auch sagen, dass sie die Anpassung an den Klimawandel auf Betriebsebene für Kaffeeunternehmen nicht nur schwieriger, sondern auch unvermeidlich macht.

Natürlich ist es in den Räumen eines Hamburger Unternehmensturms allzu leicht, Kaffee als bloße Zahl zu betrachten, die auf Knopfdruck durch andere Zahlen ersetzt werden kann. Ich bin aber auch auf das andere Extrem gestoßen, das den Klimawandel als Problem für die natürliche Umwelt betrachtet. Es wurde viel geforscht, um herauszufinden, wie sich das Klima auf die Arten auswirken wird, oder wie schnell sie sich durch evolutionäre Prozesse anpassen können. Globale Klimamodelle sind sich in der Regel einig über die Richtung der Veränderungen bei der Temperatur, sind aber sehr unsicher, was die Veränderungen bei den Niederschlägen angeht.

Die Arbeiten zeigen in der Regel, dass sich die Biome entweder in der Breite zu den Polen oder in der Höhe verschieben. Niederschlagsverschiebungen heben sich oft gegenseitig auf, wenn mehrere Modelle berücksichtigt werden. Ein Teil des Problems besteht darin, dass in den gemäßigten Zonen die Temperatur die wichtigste Entscheidungsvariable für die Landwirtschaft ist, während wir vergessen, dass die tropischen Gesellschaften ihr Jahr in Trocken- und Regenzeiten unterteilen.