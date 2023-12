Bodenerosion: Der Wasserturm des südlichen Afrikas ist in Gefahr

Die Bodenerosion im südlichen Afrika ist eine der zentralen ökologischen Herausforderungen und stellt eine Bedrohung für die Nahrungsmittel- und Wassersicherheit dar. In der Region sind über 70 Prozent der produktiven Flächen von verschiedenen Formen der Erosion betroffen (Le Roux et al., 2007). In der Regel ist es der fruchtbare Oberboden, der durch Wind und Wasser erodiert, wodurch erhebliche Mengen an Nährstoffen und organischem Kohlenstoff abgetragen werden. Diese Verschlechterung führt zu einer Verringerung und manchmal zum Zusammenbruch wesentlicher Ökosystemfunktionen, die von den Böden erbracht werden.

Zu diesen Funktionen gehören die Unterstützung des Pflanzenwachstums, die Wasserreinigung und die Ermöglichung der Existenz einer Vielzahl von Organismen. Damit verbunden sind Umwelt- und Infrastrukturprobleme wie die Eutrophierung von Wasserquellen, also einer Anreicherung von Nährstoffen in ursprünglich nährstoffarmen Gewässern. Algen und Wasserpflanzen können dann übermäßig wachsen und entziehen anderen Pflanzenarten, vielen Kleinlebewesen und Tieren die Lebensgrundlage. Die Bodenverschlechterung führt auch zu ansteigenden Ablagerungen in Stauseen, der Zerstörung von Infrastruktur, dem Verlust des Grundwasserspiegels und verringerter Pflanzenproduktion.

In Südafrika tritt die Winderosion des Bodens häufig in den trockeneren westlichen Teilen des Landes auf und ist eng mit der natürlichen und vom Menschen verursachten Beseitigung der Vegetationsdecke verbunden. Mehr als 25 Prozent der Fläche Südafrikas sind anfällig für Winderosion (Pretorius, 1998), insbesondere im Nordkap und in den westlichen Teilen der Provinzen Freistaat und Nordwest. Die Gebiete, die für Winderosion anfällig sind, werden sich aufgrund des Verlusts der Vegetation in Weidegebieten und der Bodenbearbeitung in landwirtschaftlichen Gebieten wahrscheinlich noch ausweiten.

Flächen-, Rillen- und insbesondere Gully-Erosion (entlang von Gräben und Rinnen) im Inneren des südlichen Afrikas führen zu erheblichen Bodenverlusten (Abbildung 1). Mararakanye und le Roux (2012) kartierten in Südafrika über 150 000 Gully-Erosionsmerkmale, die von wenigen Kubikmetern bis zu mehreren Hektar reichen. Vor der oben genannten Studie wurde von le Roux et al. (2008) ein Bodenerosionsmodell, die so genannte Universal Soil Loss Equation, zur Abschätzung der Niederschlagserosion in Südafrika verwendet. Die Ergebnisse betonen die Flächen- und Rillenerosion und zeigen, dass Gebiete als mäßig bis hoch erosionsgefährdet eingestuft werden, wenn die durchschnittliche jährliche Rate von Bodenverlust 12 Tonnen pro Hektar pro Jahr übersteigt. In diesem Zusammenhang ist das Ostkap (6 188 581 qkm) die am stärksten betroffene Provinz. Quantitative Schätzungen gehen von Verlusten von etwa 12,6 t/ha/Jahr in Südafrika aus. In Anbetracht der Tatsache, dass die natürliche Bodenbildungsrate weniger als 5 t/ha/Jahr beträgt, ist es offensichtlich, dass mehr Boden verloren geht als gewonnen wird.