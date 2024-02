Weltweit verstreut: Diaspora-Gemeinschaften und ihre Funktion

Auch afrikanische Herkunftsstaaten haben längst begonnen, Diaspora-Gruppen durch eigene Institutionen in ihre Politiken zu verankern. Die Afrikanische Union (AU) will Diaspora-Repräsentanten als "sechste Region" des Kontinents erfassen und rief ein Direktorat für Bürger und Diaspora-Gruppen ins Leben. Gemeinsame Interessen mit Aufnahmeländern zeichnen sich ab, wenn Herkunftsstaaten an der Einbindung von zivilgesellschaftlichen Diaspora-Engagement in Fragen der nachhaltigen Entwicklung, der humanitären Hilfe oder Friedensprozessen interessiert sind. So unterhält Frankreich eigene Entwicklungsprogramme. Die USA haben 2023 einen Advisory Council on African Diaspora Engagement gegründet. Die EU fördert mit der European Union Global Diaspora Facility ein Pilotprojekt zum entwicklungspolitischen Engagement der Diaspora.

Wirtschaftlicher Brückenschlag

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass sich der Handel zwischen der neuen und der alten Heimat von Migranten um so stärker intensiviert, je größer die Diaspora ist. So hat die albanische Exilgemeinschaft wesentlich dazu beigetragen, die landwirtschaftlichen Exporte aus dem Land zu steigern. Verschiedene Länder mit großen chinesischen Zuwanderergemeinden entwickelten über Jahrzehnte engere Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik und erzielten dadurch ein erhöhtes Wirtschaftswachstum. Vergleichbare Ergebnisse erbrachten Studien über israelische Diaspora-Gemeinschaften. In beiden Fällen gilt die starke kulturelle Bindung zur ursprünglichen Heimat als bedeutender Faktor.

Verbindungen und Netzwerke von Unternehmern und Arbeitskräften in Ursprungs- und Aufnahmeländer gelten als ausschlaggebend für engere Handelsbeziehungen. Auswanderer sind häufiger in der Exportwirtschaft tätig als Einheimische, so eine Stude von 2020, obwohl ihr Weg in die Selbstständigkeit oftmals schwieriger ist. Doch können sie mit vorteilhaften Kenntnissen über Marktchancen und Geschäftspraktiken in ihrer Heimat punkten. Diaspora-Netzwerke haben so das Potenzial, Informations- und Kommunikationshürden leichter zu überwinden. Im Zeitalter der Digitalisierung gelte dies besonders für mittelständische Unternehmen.

Hohe Transaktionskosten gelten als Hindernis für stärkere Investitionen aus der Diaspora in Heimatländern, wobei die Bereitschaft zu investieren Forschungen zufolge stark von der Größe der Gemeinschaft und der anhaltenden kulturellen Nähe abhängt. Zugleich gibt es positive Korelationen zwischen aktiven Diaspora-Gemeinden und Freihandelsverträgen, wobei Freihandel Migration fördert, und Migranten-Gemeinschaften häufig politische Vereinbarungen mit vorantreiben.

Insgesamt gilt die Forschung in die wirtschaftliche Bedeutung von transnationalen Diaspora-Gemeinschaften als ausbaufähig. Am besten messbar sind Rücküberweisungen, die sich indes auch nicht zwischen Diaspora und anderen Formen der Migration unterscheiden lassen. Aber die so genannten Remittances erreichten formell und informell 2022 mindestens ein Volumen von geschätzten 1000 Mrd. Dollar, davon 647 Mrd. Dollar in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen.