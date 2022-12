Milanovic: Das Wachstum der Einkommen hat sich nach Asien verschoben

Eine starke Ungleichheit in oder zwischen Gesellschaften hat erwiesenermaßen negative Auswirkungen auf langfristiges Wirtschaftswachstum, sozialen Zusammenhalt und politische Stabilität. Nicht zufällig fand deshalb das Thema Ungleichheit auch seinen Niederschlag in den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Ziel 10 ist überschrieben: „Ungleichheit in und zwischen Ländern reduzieren“.

Zu den weltweit führenden Ungleichheitsforschern und Einkommensverteilung zählt ohne Zweifel der Ökonom Branko Milanovic. Milanovic, lange Jahre in der Forschungsabteilung der Weltbank und heute Gastprofessor an der City University of New York sowie Forscher am Stone Center on Socio-economic Inequality, hat Anfang Dezember eine neue Studie vorgelegt, die wir wegen seiner bemerkenswerten Ergebnisse im Folgenden (und mit freundlicher Genehmigung des Autors) in Teilen zusammenfassen: The Three Eras of Global Inequality, 1820-2020, with the Focus on the Past Thirty Years.

In dem Papier geht es um eine Schätzung der globalen Ungleichheit in drei Zeitabschnitten: zwischen 1820 und 1980, Ergebnisse bis 2013 mit einer Neubewertung, und neue Schätzungen bis 2018. Darüber hinaus wagt Milanovic nur eine vorsichtige Prognose. Globale Ungleichheit definiert Milanovic als die Ungleichheit der Realeinkommen zwischen den Bürgern der Welt. Sie hat danach zwei Komponenten: a) die Ungleichheit zwischen den Ländern, die die Ungleichheit zwischen den (nach Bevölkerung gewichteten) mittleren Ländereinkommen darstellt, und b) die Ungleichheit innerhalb eines Landes, also der bevölkerungsgewichteten Summe aller nationalen Ungleichheiten.