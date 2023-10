Was den Klimaschutz angeht, gilt in Brasília das Motto: „I do it my way“. Womöglich inspiriert von dem berühmten Motto Frank Sinatras, signalisiert Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva eines ganz sicher: Ich mache es auf meine Art. Klimaschutz made in Brazil 2023 bedeutet: Brasilien bestimmt, die Industrieländer zahlen.

„Der Reichtum der Industrieländer basiert auf einem Modell, das in hohem Maße klimaschädliche Gase ausstößt”, erklärte Lula bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am 19. September. Diese Länder müssten nun ihre historischen Schulden begleichen.

Das neue Selbstbewusstsein kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Welt auf Brasilien blickt. Denn nach vier Jahren politischer Geisterfahrt unter Ex-Präsident Jair Bolsonaro (2019-2022), will das Land erklärtermaßen seinen verlorenen Platz als Vorreiter beim Klimaschutz zurückerobern.

Amazonasfonds und Grüner Klimafonds

Aber wie will Brasilien das tun? Unter den Finanzierungsinstrumenten, die Schwellen- und Entwicklungsländern für die Anpassung an den Klimawandel und den Abbau von CO2 Emissionen zur Verfügung stehen, herrscht ein großes Wirrwarr. Doch zwei Instrumente stechen hervor.

Brasilien verfügt neben dem 2010 von 194 Mitgliedsstaaten der UNO-Klimarahmenkonvention ins Leben gerufenen Grünen Klimafonds noch über ein weiteres, wesentlich flexibleres Instrument: Den Amazonasfonds.

Der vor 15 Jahren am 1. August 2008 gegründeten Fonds wird finanziell von Norwegen (90 Prozent) und Deutschland (10 Prozent) gespeist. Die Gelder müssen nicht zurückgezahlt werden. Der Fonds verfügt aktuell über ein Kapital in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar. Mit den neuen Zusagen von Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Schweiz, USA und der EU könnten diese Mittel verdoppelt werden.

Erst handeln, dann auszahlen

Das Besondere am Amazonasfonds ist, dass erst die mit den Gebern vereinbarten Ziele erreicht sein müssen, bevor die Mittel fließen. Mit anderen Worten: Brasilien muss nachweisen, dass die Entwaldungsraten sinken, um Mittel abrufen zu können.