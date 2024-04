Herr Mogge, Ihr Besuch führte Sie nach Port Sudan, an die äußerste Ostküste dieses riesigen zentralafrikanischen Landes. Warum gerade dort?

Die sudanesische Regierung, einige Geberländer und viele NRO haben ihre Büros von der Hauptstadt Khartum, wo die Kämpfe in der Großregion andauern, nach Port Sudan im Bundesstaat Red Sea verlegt. Dieser wichtige Hafen liegt rund 680 Kilometer nordöstlich von Khartum. Von dort aus werden humanitäre Hilfe und längerfristige Programme koordiniert. Neben Nord-Darfur ist die Welthungerhilfe in den östlichen Bundesstaaten Red Sea, Kassala und Gedaref tätig, wo die Lage relativ ruhig und stabil ist. Aber natürlich sind auch dort die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Hunderttausende von Menschen sind vor den lokalen Konflikten geflohen und haben in diesen Gebieten Zuflucht gefunden. Das tägliche Leben im Sudan ist generell sehr schwierig geworden: Die Banken funktionieren nicht mehr, die Kosten für Lebensmittel und Treibstoff sind gestiegen, die medizinische Versorgung ist knapp, ja die gesamte Wirtschaft ist weitgehend zusammengebrochen.

Was sind die unmittelbaren Bedürfnisse in Port Sudan?

Im Ostsudan ist die Sicherheitslage weiterhin relativ stabil. Dennoch sind die lokalen Strukturen einer enormen Belastung ausgesetzt. Die Binnenflüchtlinge werden auf die Aufnahmegemeinschaften und auf gemietete Unterkünfte verteilt. Tausende leben in improvisierten oder anderen Notunterkünften wie Schulen oder öffentlichen Gebäuden sowie in informellen Auffanglagern auf offenem Gelände. WHH arbeitet mit den örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen zusammen, um den Vertriebenen Unterstützung in Form von Notunterkünften, Wasser und sanitären Einrichtungen zu bieten. Aufgrund der Kämpfe in Khartum, Greater Darfur, Gezira State und einigen anderen Gebieten waren die lokalen Märkte geschlossen, so dass der Zugang zu Lebensmitteln und Wasser für breite Bevölkerungsschichten versperrt war. Viele der Menschen, die hier Zuflucht gesucht haben, sind aus den Vierteln in und um die Hauptstadt geflohen. Zu Beginn stellten wir die wichtigsten Haushaltsgegenstände zur Verfügung, darunter Möbel, Matratzen, Kochutensilien, Töpfe und Geschirr.

Und wie ist die Lage jetzt?

Ich besuchte vor allem das Flüchtlingszentrum Alshahinat am Rande der Stadt sowie zwei Partnerorganisationen - Sahari und Abuhadia - in der weiteren Umgebung. Das Alshahinat Sammelzentrum, ein ehemaliges Schulwohnheim, bietet Platz für mehr als 1.000 Menschen. Jeder Familie mit 8 bis 12 Personen wird ein Zimmer zugewiesen. WHH transportiert täglich 20.000 Liter Wasser in das Zentrum, eine lebenswichtige Versorgung für die Bewohner, was etwa 20 Litern Wasser pro Person und Tag entspricht. Ermöglicht wird dies durch den Sudan Humanitarian Fund (SHF), einem von OCHA verwalteten ländergebundenen Gemeinschaftsfonds mit mehreren Gebern. Mit ihrer Unterstützung organisiert WHH auch den Abtransport menschlicher Abfälle, z.B. aus dem Nachbarschaftszentrum Al-Hegra. Es ist sehr wichtig, die Ausbreitung von Krankheiten an überfüllten Orten wie diesen zu verhindern – im ganzen Sudan wurden bereits Tausende Cholerafälle gemeldet, und mehr als 300 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben.