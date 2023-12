Der Begriff der Landdegradation ist weiter gefasst als die Bodenerosion oder die Bodendegradation und umfasst alle negativen Veränderungen in der Bereitstellung von Ökosystem-Dienstleistungen. Das sind vom Naturhaushalt erbrachte regulierende, bereitstellende, kulturelle und unterstützenden Systeme und Kreisläufe. Dazu zählen auch biologische und wasserbezogene Funktionen sowie auch landbezogene soziale und wirtschaftliche Dienstleistungen.

Zu den Ursachen der Degradation gehören das Städtewachstum, Entwaldung und Umwandlung von Grasland, das Bevölkerungswachstum, unangepasste landwirtschaftliche Praktiken sowie die steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen und Fleisch.

In Subsahara-Afrika, Süd- und Westasien, Lateinamerika und der Karibik ist die Degradation des Landes schneller vorangeschritten als im globalen Durchschnitt. Mit 26,3 Prozent war ihr Anteil (2019) in Ostasien am höchsten.

Nach Schätzungen der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) haben wir Menschen global etwa 70 Prozent des eisfreien Landes verändert – mit Auswirkungen auf über drei Milliarden Menschen – vor allem aufgrund intensiver Landwirtschaft. Die UNCCD prognostiziert einen Verlust von unvorstellbaren 32 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus den Böden zwischen 2015 und 2030. Wobei Kohlenstoff der Grundbaustein aller organischen Verbindungen ist.