Die politische Steuerung der Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ – und was wir daraus lernen können

Weniger als 100 Tage nach seinem Amtsantritt kündigte der ehemalige Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, Anfang Februar 2014 im Bundestag die Gründung einer „Sonderinitiative für eine Welt ohne Hunger“ an – die SEWOH war geboren. Diese Sonderinitiative war in vielerlei Hinsicht bahnbrechend: Es war das erste Mal in der Geschichte des Ministeriums (BMZ), dass sektorale Strukturen wesentliche Gestaltungshoheit bekamen, und es wurde noch nie zuvor ein so großes Budget in nur einen Sektor kanalisiert. In zwei Amtszeiten gelang es dem Minister, ca. 12 Mrd. Euro (1,5 Mrd. pro Jahr) in die globale Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung zu investieren, was in etwa dem Haushalt des Saarlandes für die Jahre 2024 und 2025 entspricht. Dementsprechend groß war auch das Portfolio: Im Jahr 2019 bestand die SEWOH aus über 300 Projekten in 13 Schwerpunkt- und 15 weiteren Ländern mit einem klaren Fokus auf Afrika.

Nach dem Wechsel der Bundesregierung wurde die SEWOH 2022 neu aufgestellt und in die „Sonderinitiative Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ überführt. Sie wurde somit in ihrer bisherigen Form beendet. Eine umfassende Wirkungsanalyse der SEWOH steht noch aus. TMG Research hat sich in einer qualitativen Studie(1) den folgenden Fragen genähert: Was zeichnet die SEWOH aus, wie wurde die SEWOH politisch gesteuert, und was können wir hieraus für zukünftige Prozesse in der Entwicklungszusammenarbeit lernen?