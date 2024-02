Vor der Welle: Was bewirkt vorausschauende humanitäre Hilfe?

Investieren in den Paradigmenwechsel

Um auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen und einen echten Paradigmenwechsel herbeizuführen, müssen humanitäre Akteure noch einige Hürden überwinden:

Das gilt für den weiteren Ausbau der Vorhersage- und Frühwarnkapazitäten, was längerfristige Investitionen im Einklang mit dem Sendai Framework for Disaster Risk Reduction erforderlich machen. Viele Regierungen und Organisationen sind weiter nur begrenzt in der Lage, entsprechende Daten zu sammeln, Prognosen zu erstellen und sie zu interpretieren.

Eine weitere Hürde ist der Mangel an zweckgebundenen Mitteln für die AHA. Zwar verfügen viele Länder über ein gut etabliertes System für Katastrophenrisikomanagement (KRM) mit einer Vielzahl von Finanzierungsmechanismen. Allerdings zeigen Analysen, wie die von der Welthungerhilfe und dem Start Network, dass im Beispiel von Kenia der Löwenanteil der Mittel in "Disaster Preparedness and Resilience" oder "Reactive Emergency Response" und nicht in AHA fließt (8). Die Fallstudie lässt befürchten, dass es noch ein langer Weg ist, bis die Finanzierung für AHA ausgeweitet und gesichert wird. Häufig sind Reformen in der Finanzverwaltung erforderlich, um die Bereitstellung von Mitteln vor einer Krise zu ermöglichen oder eine rasche Auszahlung durch staatliche Systeme zu gewährleisten.

Darüber hinaus zögern Regierungen und Geber, Haushaltsmittel für AHA auf der Grundlage von Prognosen zuzuweisen. Daher müssen die Vorteile der vorausschauenden humanitären Hilfe durch Investitionen in bessere Vorhersage- und Überwachungssysteme sowie durch weitere Analysen zur Kostenwirksamkeit demonstriert werden. Außerdem müssen die Möglichkeiten und Vorteile frühzeitiger Maßnahmen dokumentiert werden, um Sorgen vor vergeblichem Handeln zu überwinden.