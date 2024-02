Geld für ländliche Haushalte verbessert das Essen und den Ackerbau

Weltweit wandern Menschen auf der Suche nach einem höheren Einkommen und einem besseren Leben über nationale Grenzen. Darüber hinaus wandern viele Menschen auch innerhalb ihres eigenen Landes, zum Beispiel vom Land in die Stadt. In der Regel senden Migranten einen Teil ihres Einkommens an Familienangehörige und Freunde in ihren Herkunftsregionen. In diesem Artikel erörtern wir, wie diese Rücküberweisungen von Migranten zur Verbesserung der Ernährungssicherheit und zur Verringerung der Armut in Entwicklungsländern beitragen.

Unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Datenquellen

Die Muster von Migration und Rücküberweisungen sind sehr unterschiedlich: Migranten können vorübergehend oder dauerhaft auswandern; freiwillig oder als Reaktion auf Verfolgung oder Konflikte; mit oder ohne ihre engsten Angehörigen; sie können regelmäßig oder unregelmäßig in das Zielland reisen, dort wohnen und arbeiten. Überweisungen können monatlich oder zu wichtigen Ereignissen im Lebenszyklus (Hochzeiten, Beerdigungen) oder hauptsächlich in Notfällen (schlimme Krankheiten, Naturkatastrophen) getätigt werden. Die Überweisungen können über formelle Kanäle wie Banken oder Geldtransfer-Vermittler oder über informelle Kanäle wie Hawala-Netzwerke erfolgen, oder sie werden von internationalen Reisenden, Transportunternehmen oder den Migranten selbst als Bargeld mitgeführt. Für die meisten Migranten ist das Senden von Geldüberweisungen ein fester Bestandteil der Migrationserfahrung.

Aufgrund der großen Vielfalt der Migrationserfahrungen sind die verfügbaren Daten über Migration und Rücküberweisungen unvollständig. Dies gilt insbesondere für die Binnenmigration innerhalb eines bestimmten Landes. In diesem Artikel konzentrieren wir uns daher auf internationale Migranten. Ein internationaler Migrant wird zumeist als eine Person definiert, die außerhalb ihres derzeitigen Wohnsitzlandes geboren wurde. Daher enthalten Volkszählungsdaten und Haushaltserhebungen im Zielland einschlägige Informationen über die Einwanderer des jeweiligen Landes, einschließlich ihres Geburtslandes und bestimmter sozioökonomischer Merkmale.

Allerdings wissen wir aus diesen Datenquellen in der Regel wenig über die Interaktionen (z.B. Überweisungen) zwischen internationalen Migranten und Personen in den Herkunftsländern – oder über die sozioökonomischen Merkmale dieser Personen (einschließlich der Frage, ob sie in einem ländlichen Gebiet leben). Die Zahlungsbilanzstatistiken der Ziel- und Herkunftsländer enthalten nur hoch aggregierte Informationen über bilaterale Rücküberweisungsströme. In der akademischen Forschung werden häufig gezielte Erhebungen in ausgewählten Ländern durchgeführt, um bestimmte Migrationsthemen zu untersuchen, aber solche Daten sind in der Regel nicht über einen längeren Zeitraum oder für viele Länder verfügbar.