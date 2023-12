Landwirtschaftlich genutzte Böden in den Tropen sollten optimal im Wurzelbereich einen Kohlenstoffanteil von 1,0 bis 1,5 Prozent aufweisen, in der gemäßigten Zone von 1,5 bis 2 Prozent. Doch ein großer Teil der landwirtschaftlichen Böden, vor allem jene, die von etwa 500 bis 600 Millionen Landbesitzern in sich entwickelnden Ländern bewirtschaftet werden, hat nur einen Humusanteil von vielleicht 0,1 Prozent in der durchwurzelten Oberschicht bis 30 Zentimeter Tiefe. Das verringert die Produktivität der Böden erheblich, vor allem, wenn auch sonst wenig Betriebsmittel zur Verfügung stehen.

Wenn die klimaschädlichen Emissionen bis 2050 tatsächlich auf netto Null reduziert werden sollen, spielen die umfassende Nutzung nichtfossiler Energieträger und die Bewahrung oder sogar Steigerung des organischen Kohlenstoffgehalts der Böden eine wichtige Rolle für naturbasierte Klimastrategien. Das weltweite Potenzial der Kohlenstoffspeicherung in zuvor übernutzten und ausgelaugten landwirtschaftlichen Böden ist vielversprechend.