Migration: „Es gibt Dinge, die nicht verhandelbar sind“

Sie haben mit afrikanischen Migrant*innen gesprochen und viele Texte von afrikanischen Wissenschaftlern und Autorinnenn gelesen und zitiert. Was ist aus deren Sicht gelungene Integration?

Kurz gesagt: Arbeit finden, Geld verdienen, um zu kaufen, was fürs Überleben nötig ist und um vielleicht noch ein bisschen Geld nach Hause zu schicken. Die erreichte Sicherheit des Migranten, der Migrantin – Schutz vor Vertreibung, Vernichtung und Verhungern – wird dann bald als Selbstverständlichkeit erlebt. Seit 2015 ist aber in Deutschland der politische Kardinalfehler gemacht worden zu übersehen, dass die Menschen aus Afrika hierherkommen, um sich ein neues Leben durch Eigenarbeit aufbauen zu können. So werden sie verpflegt, erhalten ein Dach über den Kopf und werden in rührender Weise von Menschen der Kirchen und der Zivilgesellschaft begleitet. Was sie aber lange Zeit nicht dürfen, ist Geld zu verdienen. In den ersten Monaten ist stattdessen Warten angesagt, zermürbendes Warten. Dabei weiß man aus der Migrationsforschung, dass es für die Integration auch darauf ankommt, wie sich die Menschen gerade in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft behandelt fühlen.

Geflüchtete haben mir gesagt, dass sie für diese Gesellschaft einen Beitrag leisten möchten, auch als Gegenleistung für den Schutz, den sie erhalten. Das entspräche afrikanischer Vorstellung von Solidarität und Gastfreundschaft. Doch die Integration über den Arbeitsmarkt ist erst einmal durch die umständliche, überbürokratisierte Asyl- und Integrationspolitik blockiert. Neben der Erlaubnis zur Arbeit und dem geeigneten und hinreichenden Zugang zu Sprachkursen spielt in den Augen der Geflüchteten für eine gelingende Integration eine stabile Bleibeperspektive eine große Rolle. Ist letztere gegeben, steigt – nicht bei allen, aber bei der Mehrheit – die Motivation, unvermeidliche ‚Zumutungen‘ zu akzeptieren und sich in die Zuwanderungsgesellschaft zu integrieren. So profitieren beide Seiten enorm von der Integration der Zugewanderten. Ohne integrierte Migrant*innen könnte unsere Gesellschaft doch gar nicht mehr funktionieren. Und schließlich sollten wir von Einwanderungsgesellschaften wie Kanada, Australien, Israel etc. lernen, dass von Zugewanderten auch Anpassungsleistungen verlangt werden können und müssen.

Wir haben viel darüber gesprochen, was sich bei uns ändern muss. Gibt es auch Dinge, die sich nicht ändern sollten? Die Berliner Integrationsforscherin Naika Foroutan z.B. skizziert ein postmigrantisches Deutschland mit einem schützenswerten Kern einer deutsch-europäischen Identität.

Dem stimme ich zu. Es gibt Dinge, die nicht verhandelbar sind, so wie die Norm der pluralistischen, demokratischen Gesellschaft, einschließlich der Gleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Grundgesetz, Menschenrechte und bewährte Rechtsvorschriften gelten für alle, ebenso der Respekt vor anderen Meinungen. Das Privileg der Religionsfreiheit, das in vielen Herkunftsländern nicht gilt, kann hier nicht dazu missbraucht werden, deutsche Verfassungsnormen außer Kraft zu setzen. Diese und einige weitere gewachsene Identitätskerne müssen wir in gemeinsamer Anstrengung bewahren. Dabei sollte man aber auch darauf achten, was für andere zumutbar ist und was nicht. Das Unterlassen von Koranverbrennungen z.B. gehört für mich zu den Anpassungsleistungen der Mehrheitsgesellschaft: Wir brauchen deshalb nicht die Rechtsordnung zu verändern, aber aus Rücksicht auf Gefühle anderer mit anderer Sozialisation können wir getrost auch einmal auf die Inanspruchnahme des Rechts im Dienste des gemeinsamen friedlichen Zusammenlebens verzichten. Zugewanderten muss auch Platz gemacht werden.