China und Afrika: neue Achse zur Modernisierung der Landwirtschaft

Hunan verfügt außerdem über eine Reihe von spezialisierten Forschungsclustern in Bildungseinrichtungen und in der Industrie. Dazu gehören die National University of Defence Technology, die Central South University (ehemals Central South Institute of Mining and Metallurgy) und, mit einem breiten Lehrangebot, die Universitäten Xiangtan und Hunan. In der Industrie wurde 2021 das Hunan Intelligent Agricultural Machinery Innovation Research and Development Center mit dem Ziel gegründet, die Versorgung mit Getreide und anderen lebenswichtigen landwirtschaftlichen Produkten sicherzustellen und eine moderne landwirtschaftliche Produktion zu fördern.

Andere Industrielabore konzentrieren sich auf Saatgut und damit verbundene Innovationen und entsprechende Schulungen. Außerdem sammeln sie Daten und erproben Algorithmen, um Landwirte bei ihren Entscheidungen über Züchtung, Schlachtung und Verarbeitung zu unterstützen.(9) Schließlich arbeiten Agrarexperten der Hunan Academy of Agricultural Sciences seit Jahrzehnten in verschiedenen afrikanischen Ländern an der Kultivierung möglichst ertragreicher Hybridreissorten. Neuerdings erproben sie den Einsatz von Drohnen und anderen Technologien, um die Produktivität zu kontrollieren.(10,11)

Das „Hunan-Modell“ – Plattform für drei China-Afrika-Pläne

Nur wenige Monate, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg zwischen den USA und China begann, schlug Präsident Xi Jinping im Oktober 2018 bei einem Treffen von Staats- und Regierungschefs aus China und Afrika in Peking vor, gemeinsam eine Wirtschafts- und Handelsmesse zu organisieren. (12,13) Im Monat darauf beriefen die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und das chinesische Landwirtschaftsministerium eine Ministerkonferenz in Hunan ein. Sie verabschiedete die „Changsha-Erklärung“ zur Förderung der landwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Afrika.(14) Ende Juni 2019 fand in Changsha die erste China-Afrika-Wirtschafts- und Handelsausstellung (CAETE) mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt statt. Seitdem wird CAETE alle zwei Jahre zur Jahresmitte in Changsha abgehalten.