UNFSS+2: Wie können lokale Stakeholder ihre wichtige Rolle erfüllen?

Die Aktivistin Mary Njeri Karanu aus Afrika leitet die kenianische Organisation Right to Food Coalition Kenya und ist Koordinatorin von Rural Outreach Africa (ROA), einer mehrere Länder umfassende Initiative, die aus dem Bundeshalt für Entwicklungszusammenarbeit finanziert wird. Die Inderin Shamika Mone aus Maharashtra ist Vorsitzende des Inter-continental Network of Organic Famers Organisations (INOFO). Sie war erst in der Wissenschaft tätig, wandte sich dann unternehmerisch dem Ökolandbau zu und bewirtschaftet knapp zwei Hektar Pachtland, auf dem sie traditionelle Reissorten und Gemüse anbaut.

Mary, was waren Ihre Eindrücke in Rom auf dem UNFSS+2? Haben Sie notwendige Veränderungen beobachten können?

Mary Karanu: Die Teilnahme war eine großartige Erfahrung. Ich war beeindruckt von dem Aufruf zu einem menschenrechtsorientierten Ansatz, den verschiedene Präsidenten und Premierminister in ihren Eröffnungsansprachen machten. Außerdem habe ich festgestellt, dass die meisten Länder erwähnten, wie wir mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben, insbesondere mit der Krise der Lebenshaltungskosten und der Überschuldung in Afrika. Ich habe auch festgestellt, dass Länder den Wandel der Ernährungssysteme in einen bestimmten Kontext gestellt und Prioritäten gesetzt haben, die für sie jeweils sinnvoll sind. In Kenia haben wir z.B. das Engagement der Jugend für die Ernährungssysteme durch Landwirtschaftsclubs in Schulen, die sogenannten 4K-Clubs, in den Vordergrund gestellt.

Dies unterstreicht die entscheidende Rolle der lokalen Akteure bei der Steuerung der Lebensmittelsysteme. Wir brauchen mehr lokale Governance, denn dort findet der Wandel statt. Auf lokaler Ebene sind die Interaktion zwischen der Regierung und den Menschen, den Menschen mit der Natur und auch die sozialen zwischenmenschlichen Kontakte einfach enger. Daher ist die lokale Governance der Schlüssel.

Shamika, das Netzwerk INOFO hatte am Gipfel 2021 teilgenommen, blieb dem Folgetreffen jetzt aber fern. Warum? Was muss geschehen, um Sie wieder an den Tisch zu bringen?

Shamika Mone: Im Jahr 2021 haben wir bei INOFO beschlossen, sechs unabhängige Dialoge zu veranstalten, einen auf jedem Kontinent. Wir haben auch zum Vorgipfel und zum eigentlichen Gipfel 2021 beigetragen. INOFO ist in 72 Ländern vertreten, aber als es um die nationalen Wege ging, wurde keines unserer Mitglieder beteiligt, auch nicht unser Mitglied in Indien. Später wurde ein Multi-Stakeholder-Dialog organisiert, um den indischen Weg zu entwickeln. Auch daran wurden wir jedoch nicht beteiligt. Schließlich wurde beschlossen, dass Indien sich auf gerechte Existenzgrundlagen konzentrieren wird. Dann wurden neun prioritäre Schlüsselbereiche abgeleitet, um sie zu erreichen.